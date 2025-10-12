Секретный самолет — разведчик США замечен у границ Калининградской области

По данным сервисов, отслеживающих перемещения воздушных судов, полет проходил вблизи российских рубежей в небе над странами Балтии.
Самолет, вылетевший утром 7 октября с авиабазы Милденхолл в Великобритании, предназначен для сбора данных о работе радиолокационных систем. Он осуществлял облет вдоль границ Калининградской области, выполняя разведывательную миссию.
RC-135U Combat Sent относится к специализированным воздушным судам радиоэлектронной разведки и используется США для анализа сигналов противорадиолокационных систем и систем ПВО.
Отмечается, что полет американского разведчика состоялся вскоре после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца, который обвинил Россию в ведении «гибридного военного конфликта». Российская сторона такие обвинения назвала безосновательными.