Генконсул Франции посетил Калининград и возложил цветы Советским воинам

Генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Жан-Кристоф Тиабо посетил Калининградскую область. Как сообщает представительство МИД РФ в регионе, визит включал возложение цветов к мемориалу советским воинам в Ладушкине, где увековечено имя лётчика эскадрильи «Нормандия-Неман» Жоржа Анри.

Источник: Telegram-канал Минобороны РФ

В ходе визита французского дипломата принял президент Союза «Калининградская торгово-промышленная палата» Феликс Лапин. Также состоялась встреча с представителем МИД России в Калининградской области Сергеем Беловым, в которой приняли участие глава Агентства по международным связям региона Александр Калькута и дипломаты представительства.

По данным телеграм-канала представительства МИД, церемония возложения цветов прошла у мемориала в Ладушкине (до 1945 года — Людвигсорт), где покоятся советские воины, а имя французского пилота Жоржа Анри навсегда вписано в историю легендарного авиаполка «Нормандия-Неман», сражавшегося на стороне СССР в годы Второй мировой войны.