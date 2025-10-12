Генконсул Франции посетил Калининград и возложил цветы Советским воинам

В ходе визита французского дипломата принял президент Союза «Калининградская торгово-промышленная палата» Феликс Лапин. Также состоялась встреча с представителем МИД России в Калининградской области Сергеем Беловым, в которой приняли участие глава Агентства по международным связям региона Александр Калькута и дипломаты представительства.
По данным телеграм-канала представительства МИД, церемония возложения цветов прошла у мемориала в Ладушкине (до 1945 года — Людвигсорт), где покоятся советские воины, а имя французского пилота Жоржа Анри навсегда вписано в историю легендарного авиаполка «Нормандия-Неман», сражавшегося на стороне СССР в годы Второй мировой войны.