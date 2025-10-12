Палестинские группировки подтвердили, что освободят заложников в срок

«Группировки [палестинского] сопротивления подтвердили, что они исполнят свои обязательства и освободят заложников в согласованные сроки», — сказал собеседник канала. По его сведениям, ХАМАС и поддерживающие его группировки «завершили перепись живых заложников и распределили их по нескольким местам в секторе Газа в рамках подготовки к передаче».
Согласно информации источника Al Jazeera, делегации ХАМАС и Международного комитета Красного Креста (МККК) планируют провести встречу в воскресенье вечером, чтобы «согласовать механизм» передачи заложников. Процесс передачи израильтян будет проходить «по трем различным маршрутам в секторе Газа», уточнил он.
Неназванный представитель ХАМАС также заявил, что посредники продолжают работать над решением проблемы, связанной с отказом Израиля освободить из тюрем некоторых палестинцев, имена которых были предложены палестинкой стороной в рамках сделки. «Мы провели интенсивные контакты с посредниками, чтобы исправить списки палестинских заключенных, подлежащих освобождению», — добавил он.
6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта согласились реализовать положения первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в 12:00 мск 10 октября. ХАМАС должен освободить пленных до 12:00 13 октября, однако, как сообщил ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на документ, содержащий пошаговый план реализации сделки, передача заложников должна состояться до 06:00 13 октября.