Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Палестинские группировки подтвердили, что освободят заложников в срок

ДОХА, 12 октября. /ТАСС/. Движение ХАМАС и другие действующие в секторе Газа палестинские группировки подтвердили намерение освободить всех израильских заложников в оговоренные сроки, то есть до 12:00 13 октября. Об этом катарскому телеканалу Al Jazeera сообщил высокопоставленный источник в ХАМАС.

Источник: Reuters

«Группировки [палестинского] сопротивления подтвердили, что они исполнят свои обязательства и освободят заложников в согласованные сроки», — сказал собеседник канала. По его сведениям, ХАМАС и поддерживающие его группировки «завершили перепись живых заложников и распределили их по нескольким местам в секторе Газа в рамках подготовки к передаче».

Согласно информации источника Al Jazeera, делегации ХАМАС и Международного комитета Красного Креста (МККК) планируют провести встречу в воскресенье вечером, чтобы «согласовать механизм» передачи заложников. Процесс передачи израильтян будет проходить «по трем различным маршрутам в секторе Газа», уточнил он.

Неназванный представитель ХАМАС также заявил, что посредники продолжают работать над решением проблемы, связанной с отказом Израиля освободить из тюрем некоторых палестинцев, имена которых были предложены палестинкой стороной в рамках сделки. «Мы провели интенсивные контакты с посредниками, чтобы исправить списки палестинских заключенных, подлежащих освобождению», — добавил он.

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта согласились реализовать положения первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в 12:00 мск 10 октября. ХАМАС должен освободить пленных до 12:00 13 октября, однако, как сообщил ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на документ, содержащий пошаговый план реализации сделки, передача заложников должна состояться до 06:00 13 октября.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше