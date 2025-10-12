Макрон пригрозил России «расплатой» в случае отказа от переговоров

В настоящее время в урегулировании украинского кризиса наблюдается пауза. В конце сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из Киева не поступает никаких сигналов о возможном возобновлении российско-украинских переговоров. По его словам, пауза в переговорах возникла по вине украинских властей, которые не хотят продолжать этот диалог.