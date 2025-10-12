При стрельбе в баре в Южной Каролине пострадали 16 человек

Офис шерифа округа Бьюфорт сообщил, что около часа ночи 12 октября 2025 года поступило несколько сообщений о стрельбе в Willie’s Bar and Grill на острове Сент-Хелена. Известно, что не менее 20 человек пострадали, четверо из которых были доставлены в местные больницы в критическом состоянии, а четверо погибли на месте.