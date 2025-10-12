Трамп потребовал расследовать дело о попытке «украинского» импичмента

Уотергейтский скандал случился в 1972 году. В отеле «Уотергейт» за несколько месяцев до переизбрания республиканца Ричарда Никсона были задержаны несколько человек, которые устанавливали подслушивающую аппаратуру. Выяснилось, что они пытались получить информацию из штаба Демократической партии. Обвинения в слежке за демократами были предъявлены Никсону, который, столкнувшись с угрозой импичмента, был вынужден уйти в отставку в 1974 году.