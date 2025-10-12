Израиль не примет участие в саммите по Газе в Шарм-эль-Шейхе

Также в четверг стало известно о достижении соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС о выполнении первой фазы мирного плана по разрешению конфликта в секторе Газа. В рамках этого этапа ХАМАС должен освободить израильских заложников, а Израиль в свою очередь отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и освободит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая тех, кто был осужден за терроризм.