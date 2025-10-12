Ричмонд
Израиль не примет участие в саммите по Газе в Шарм-эль-Шейхе

Также в четверг стало известно о достижении соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС о выполнении первой фазы мирного плана по разрешению конфликта в секторе Газа.

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль не будет участвовать в саммите по Газе, который пройдет в Шарм-эль-Шейхе. Ранее сообщалось, что саммит, организованный президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, состоится 13 октября и соберет лидеров более 20 стран, информирует РИА Новости.

Также в четверг стало известно о достижении соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС о выполнении первой фазы мирного плана по разрешению конфликта в секторе Газа. В рамках этого этапа ХАМАС должен освободить израильских заложников, а Израиль в свою очередь отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и освободит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая тех, кто был осужден за терроризм.

План по урегулированию ситуации в Газе, представленный Дональдом Трампом 29 сентября, включает 20 пунктов и предполагает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Кроме того, документ предлагает исключить участие ХАМАС и других палестинских группировок в управлении сектором Газа, передав контроль технократическим властям под международным надзором, возглавляемым Трампом. -0-

