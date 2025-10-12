Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили об изменении правил въезда в популярную у туристов страну

При пересечении границы Испании для граждан России теперь действуют новые правила контроля.

При пересечении границы Испании для граждан России теперь действуют новые правила контроля. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Согласно новой системе, въезжающие должны проходить обязательную биометрическую процедуру.

«Фотография и отпечатки пальцев будут в обязательном порядке собираться у граждан третьих стран, включая Россию, при въезде и выезде» — пояснили в дипломатическом ведомстве.

Нововведения начнут действовать в мадридском аэропорту. В дальнейшем система будет поэтапно распространяться на другие пункты пограничного контроля страны.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.