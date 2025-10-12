Россиян предупредили об изменении правил въезда в популярную у туристов страну

При пересечении границы Испании для граждан России теперь действуют новые правила контроля. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
Согласно новой системе, въезжающие должны проходить обязательную биометрическую процедуру.
«Фотография и отпечатки пальцев будут в обязательном порядке собираться у граждан третьих стран, включая Россию, при въезде и выезде» — пояснили в дипломатическом ведомстве.
Нововведения начнут действовать в мадридском аэропорту. В дальнейшем система будет поэтапно распространяться на другие пункты пограничного контроля страны.
