Эрдоган заявил о «торговцах кровью», зарабатывающих на украинском конфликте

«Пока усилия по прекращению войны на Украине не принесли желаемого результата. Время от времени обостряющаяся кровопролитная война вызывает обеспокоенность не только в нашем регионе, но и во всём мире. Турция стремится проводить сбалансированную и справедливую политику в этом вопросе», — сказал он.