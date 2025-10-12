Макрон: если РФ не начнёт переговоры с Украиной, то ей придётся заплатить

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если Россия продолжит «упорствовать» и откажется вести переговоры, ей придётся «за это заплатить». Соответствующее заявление он сделал в социальной сети X*.
«Франция как никогда поддерживает Украину и мобилизована в рамках “коалиции желающих”», — заявил он.
Макрон также сообщил, что Париж совместно с партнёрами рассматривает возможность оказания Киеву помощи, необходимой для восстановления энергетических объектов.
По его словам, достигнутое накануне мирное соглашение по конфликту в секторе Газа вселяет надежду на мир на Ближнем Востоке. Конфликту на Украине также должен быть положен конец, добавил французский президент.
Накануне в Париже состоялась масштабная акция с требованием отставки Макрона.
* Социальная сеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.