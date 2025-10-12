Ричмонд
Макрон: если РФ не начнёт переговоры с Украиной, то ей придётся заплатить

Париж продолжает поддерживать Киев, подчеркнул французский президент.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если Россия продолжит «упорствовать» и откажется вести переговоры, ей придётся «за это заплатить». Соответствующее заявление он сделал в социальной сети X*.

«Франция как никогда поддерживает Украину и мобилизована в рамках “коалиции желающих”», — заявил он.

Макрон также сообщил, что Париж совместно с партнёрами рассматривает возможность оказания Киеву помощи, необходимой для восстановления энергетических объектов.

По его словам, достигнутое накануне мирное соглашение по конфликту в секторе Газа вселяет надежду на мир на Ближнем Востоке. Конфликту на Украине также должен быть положен конец, добавил французский президент.

Накануне в Париже состоялась масштабная акция с требованием отставки Макрона.

* Социальная сеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

