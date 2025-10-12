В МИД рассказали о новых правилах при въезде россиян в Испанию: что изменилось для туристов

Направляющиеся в Испанию российские граждане должны будут сдавать отпечатки пальцев и делать фотографии на границе при въезде в страну. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.
«Вниманию граждан России, направляющихся в Испанию: с сегодняшнего дня вступает в силу новая биометрическая система пересечения внешних границ ЕС — EES», — предупредили в дипведомстве.
В МИД подчеркнули, что новая система начнет работать в аэропорту Мадрида и постепенно будет внедряться во всех точках пограничного контроля к апрелю 2026 года, включая наземные, воздушные и морские пункты.
Ранее KP.RU сообщал о новых требованиях Кипра к россиянам при въезде в страну. Теперь граждане РФ обязаны предоставить данные биометрии, чтобы получить визу.