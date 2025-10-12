Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД рассказали о новых правилах при въезде россиян в Испанию: что изменилось для туристов

МИД РФ: направляющиеся в Испанию россияне должны сдавать отпечатки пальцев.

Источник: Комсомольская правда

Направляющиеся в Испанию российские граждане должны будут сдавать отпечатки пальцев и делать фотографии на границе при въезде в страну. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

«Вниманию граждан России, направляющихся в Испанию: с сегодняшнего дня вступает в силу новая биометрическая система пересечения внешних границ ЕС — EES», — предупредили в дипведомстве.

В МИД подчеркнули, что новая система начнет работать в аэропорту Мадрида и постепенно будет внедряться во всех точках пограничного контроля к апрелю 2026 года, включая наземные, воздушные и морские пункты.

Ранее KP.RU сообщал о новых требованиях Кипра к россиянам при въезде в страну. Теперь граждане РФ обязаны предоставить данные биометрии, чтобы получить визу.