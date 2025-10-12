Власти РФ нашли способ стабилизировать цены на бензин

«Минэнерго России и правительство Российской Федерации считает своим абсолютным приоритетом полное удовлетворение потребностей граждан и промышленности в топливе и продолжает в ручном режиме вести работу по поддержанию стабильной ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, применяя для этого весь спектр необходимых инструментов», — говорится в сообщении ведомства. Там напомнили, что ранее до конца 2025 года были введены временные запреты на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для «непроизводителей». Цитата по «Интерфаксу».