Власти РФ нашли способ стабилизировать цены на бензин

Мораторий на обнуление топливного демпфера стабилизирует ситуацию на рынке.
Правительство России ввело мораторий на обнуление топливного демпфера для стабилизации цен на бензин на внутреннем рынке. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РФ. Эта мера будет действовать с октября по май. Также отменят акциз на дизельное топливо, произведенное из авиакеросина, что повысит экономическую эффективность производства зимних сортов дизтоплива.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ России перенастроят топливный рынок.
«Минэнерго России и правительство Российской Федерации считает своим абсолютным приоритетом полное удовлетворение потребностей граждан и промышленности в топливе и продолжает в ручном режиме вести работу по поддержанию стабильной ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, применяя для этого весь спектр необходимых инструментов», — говорится в сообщении ведомства. Там напомнили, что ранее до конца 2025 года были введены временные запреты на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для «непроизводителей». Цитата по «Интерфаксу».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБензин обновил исторический максимум: с чем связан резкий рост цен на топливо.
Мораторий на обнуление топливного демпфера призван предотвратить резкие колебания цен на бензин. Отмена акциза для дизтоплива из авиакеросина позволит увеличить производство морозостойких сортов дизельного топлива, улучшая его характеристики фильтруемости и застывания.
Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о введении моратория на обнуление выплат по топливному демпферу. Согласно документу, нововведения будут действовать с октября 2025 года по май 2026 года.