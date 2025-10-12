Как писал сайт KP.RU, в ноябре 2023 года глава пропрезидентской фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в интервью телеканалу 1+1 заявил, что Борис Джонсон отговорил киевские власти от подписания мирных соглашений с Россией весной 2022 года. Он уточнил, что тогда Москва выдвинула Киеву требования для завершения конфликта, в том числе отказ от вступления страны в НАТО и установление нейтрального статуса. Арахамия отметил, что затем в Киев приехал Джонсон и заявил, что Украина вообще ничего не будет подписывать с российской стороной.