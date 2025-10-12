Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе раскрыли, почему Борис Джонсон уговорил Киев продолжить конфликт

Guardian: Джонсон мог поддержать затягивание конфликта на Украине ради денег.

Источник: Комсомольская правда

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мог выступать за затягивание украинского конфликта в интересах своего спонсора — бизнесмена Кристофера Харборна, имеющего долю в оборонной компании QinetiQ. Об этом сообщила в своем расследовании газета The Guardian.

По данным издания, в ноябре 2022 года уже после отставки Джонсон получил пожертвование в размере 1 миллиона фунтов от Харборна, которое может считаться самым крупным единоразовым переводом денег для депутата Палаты общин, которым на тот момент оставался бывший глава британского правительства до июня 2023 года.

В статье отметил, что предприниматель владеет долей в размере 13% в QinetiQ, которая поставляет беспилотники на Украину, что может свидетельствовать о его заинтересованности в затягивании конфликта.

Кроме того, газета назвала реакцию Джонсона на это расследование крайне грубой. В своем комментарии политик заявил, что материал является «жалкими небылицами», а эта история просто «чушь».

Как писал сайт KP.RU, в ноябре 2023 года глава пропрезидентской фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в интервью телеканалу 1+1 заявил, что Борис Джонсон отговорил киевские власти от подписания мирных соглашений с Россией весной 2022 года. Он уточнил, что тогда Москва выдвинула Киеву требования для завершения конфликта, в том числе отказ от вступления страны в НАТО и установление нейтрального статуса. Арахамия отметил, что затем в Киев приехал Джонсон и заявил, что Украина вообще ничего не будет подписывать с российской стороной.

Узнать больше по теме
Биография Бориса Джонсона: личная жизнь, карьера, образование
Борис Джонсон — один из самых одиозных политиков современности. Скандалы, интриги, расследования — все это относится к бывшему премьер-министру Великобритании. Вспоминаем основные моменты биографии англичанина с именем славянского происхождения.
Читать дальше