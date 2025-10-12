Ричмонд
«Не беспокойтесь о Китае»: Трамп сделал неожиданное заявление после угроз

Президент США Дональд Трамп резко сменил тон в отношении Китая, призвав не беспокоиться о торговом конфликте и заявив, что Вашингтон хочет помочь Пекину, а не навредить ему. Такой неожиданный примирительный пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Не беспокойтесь о Китае, все будет хорошо! У глубокоуважаемого президента Си просто был плохой момент. Он не хочет Депрессии для своей страны, и я тоже. США хотят помочь Китаю, а не навредить ему!!!» — написал Трамп.

Это заявление прозвучало на фоне беспрецедентного обострения торгового конфликта между двумя странами, спровоцированного самим Трампом. Всего день назад президент США анонсировал введение 100-процентных пошлин на китайские товары. В ответ Пекин объявил о введении экспортного контроля на стратегические материалы, включая редкоземельные металлы, и отказался от предложенного Вашингтоном телефонного разговора.

На этом фоне американские официальные лица выступали с предельно жесткими заявлениями. Вице-президент Джей Ди Вэнс предупреждал, что у Трампа «гораздо больше козырей», а торговый представитель Джеймисон Грир назвал действия Китая «захватом власти, который не останется без ответа».

Новый пост Трампа полностью противоречит этой воинственной риторике и, по-видимому, является его личной попыткой снизить градус эскалации.

