Васильев: Решение Литвы лишить гражданства Дробязко — абсурд и беззаконие

Решение властей Литвы лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко за участие в российских ледовых шоу Татьяны Навки является абсурдом и сплошным беззаконием. Об этом РИА Новости заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
«Сама Литва ведь ничего не решает: что ей сверху говорят, то она и делает. …Сами могут только тявкать и делать какие-то гадости. Как в этом случае: они лишили гражданства страны ни в чем не повинную спортсменку», — сказал спортсмен.
По его словам, Дробязко занимается фигурным катанием и старается заработать тем, что хорошо умеет делать. А Навка не является политиком, а занимается организацией спортивных шоу.
Олимпийский чемпион подчеркнул, что это просто абсурд. То, что сейчас творится на Западе, — это сплошное беззаконие, добавил Васильев.
Как писал сайт KP.RU, ранее известный российский тренер Татьяна Тарасова раскритиковала литовские власти из-за решения о лишении гражданства спортсменки Дробязко. Она назвала лиц, принявших такие меры, не отличающимися умом и моральными качествами. Тарасова заметила, что спортивные заслуги фигуристки, являющейся бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, от этого не уменьшаются, хотя теперь она будет представлять не Литву, а саму себя.
Напомним, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас завоевали бронзовые медали в танцах на льду на мировом первенстве 2000 года и на чемпионатах Европы в 2000 и 2006 годах. Эта пара стала первой в истории республики, завоевавшей награды на столь значительных международных соревнованиях.