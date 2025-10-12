Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Васильев: Решение Литвы лишить гражданства Дробязко — абсурд и беззаконие

В Литве могут только тявкать и делать какие-то гадости, отметил Васильев.

Источник: Комсомольская правда

Решение властей Литвы лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко за участие в российских ледовых шоу Татьяны Навки является абсурдом и сплошным беззаконием. Об этом РИА Новости заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

«Сама Литва ведь ничего не решает: что ей сверху говорят, то она и делает. …Сами могут только тявкать и делать какие-то гадости. Как в этом случае: они лишили гражданства страны ни в чем не повинную спортсменку», — сказал спортсмен.

По его словам, Дробязко занимается фигурным катанием и старается заработать тем, что хорошо умеет делать. А Навка не является политиком, а занимается организацией спортивных шоу.

Олимпийский чемпион подчеркнул, что это просто абсурд. То, что сейчас творится на Западе, — это сплошное беззаконие, добавил Васильев.

Как писал сайт KP.RU, ранее известный российский тренер Татьяна Тарасова раскритиковала литовские власти из-за решения о лишении гражданства спортсменки Дробязко. Она назвала лиц, принявших такие меры, не отличающимися умом и моральными качествами. Тарасова заметила, что спортивные заслуги фигуристки, являющейся бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, от этого не уменьшаются, хотя теперь она будет представлять не Литву, а саму себя.

Напомним, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас завоевали бронзовые медали в танцах на льду на мировом первенстве 2000 года и на чемпионатах Европы в 2000 и 2006 годах. Эта пара стала первой в истории республики, завоевавшей награды на столь значительных международных соревнованиях.