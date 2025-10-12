Ричмонд
Эрдоган: в любом вооруженном конфликте побеждают «торговцы кровью»

Анкара продолжает поддерживать контакты с РФ и Украиной, заявил турецкий лидер.

Источник: Аргументы и факты

Анкара продолжает поддерживать контакты с РФ и Украиной, стремясь к урегулированию конфликта, заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция проводит сбалансированную и равноправную политику Мы поддерживаем связь с обеими странами, чтобы остановить конфликт и установить мир», — сказал во время выступления в Трабзоне, видеозапись которого опубликовало в своем Youtube-канале Anadolu.

Эрдоган напомнил, что кровопролитный конфликт идет уже четвертый год, временами обостряясь и вызывая обеспокоенность во всем мире. По его словам, Турцию особенно беспокоит безопасность судоходства в Черном море.

Президент подчеркнул, что «в любой войне победителями становятся торговцы кровью, а богатство военных баронов растет».

Напомним, в конце сентября президент США Дональд Трамп и турецкий лидер встретились в Вашингтоне и обсудили «возможные совместные шаги», касающиеся урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома заявил, что Эрдоган «очень нейтрален» и способен повлиять на прекращение огня.

