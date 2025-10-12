Эрдоган: в любом вооруженном конфликте побеждают «торговцы кровью»

Анкара продолжает поддерживать контакты с РФ и Украиной, стремясь к урегулированию конфликта, заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Турция проводит сбалансированную и равноправную политику Мы поддерживаем связь с обеими странами, чтобы остановить конфликт и установить мир», — сказал во время выступления в Трабзоне, видеозапись которого опубликовало в своем Youtube-канале Anadolu.
Эрдоган напомнил, что кровопролитный конфликт идет уже четвертый год, временами обостряясь и вызывая обеспокоенность во всем мире. По его словам, Турцию особенно беспокоит безопасность судоходства в Черном море.
Президент подчеркнул, что «в любой войне победителями становятся торговцы кровью, а богатство военных баронов растет».
Напомним, в конце сентября президент США Дональд Трамп и турецкий лидер встретились в Вашингтоне и обсудили «возможные совместные шаги», касающиеся урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома заявил, что Эрдоган «очень нейтрален» и способен повлиять на прекращение огня.