Китай отложил предложенный США телефонный разговор

Соединённые Штаты инициировали предложение о проведении срочного телефонного разговора с китайскими коллегами, стремясь обсудить введённые Пекином экспортные ограничения, однако встреча была отложена по инициативе китайской стороны. Об этом сообщила торговый представитель США Джеймисон Грир в интервью Fox News.

Источник: Life.ru

«Как только мы узнали об этом из открытых источников, мы обратились к китайской стороне с предложением телефонного разговора, но они отложили его», — сказал Грир.

Поводом для беспокойства Вашингтона стало заявление Министерства коммерции КНР от 9 октября, в котором ведомство вводит контроль над вывозом целого ряда критически важных товаров. Согласно новым правилам, с 8 ноября под ограничения подпадает продукция, связанная со средними и тяжёлыми редкоземельными элементами, а также различные литиевые батареи и материалы для их производства, оборудование для добычи и переработки редкоземельных металлов. Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты установят 100% пошлину на товары из Китая сверх действующих тарифов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

