Пушилин: ВС России взяли под контроль южную часть Молодецкого в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль южную часть населенного пункта Молодецкое в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в воскресенье, 12 октября.
«Мы фиксируем достаточно горячую обстановку в Молодецком. Поступают сообщения, что российские подразделения контролируют южную часть села», — заявил политик в видеообращении, опубликованном в личном Telegram-канале.
Пушилин сообщил, что также поступает информация о положительных изменениях в районе населенного пункта Удачное, практически окружен населенный пункт Родинское.
Ранее KP.RU сообщал, что за прошедшую неделю ВС России освободили населенные пункты Кузьминовка и Федоровка в ДНР. Российские военнослужащие также продолжают активно продвигаться и на других направлениях в зоне конфликта.