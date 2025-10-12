Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин: ВС России взяли под контроль южную часть Молодецкого в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал об обстановке в населенном пункте Молодецкое.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы России взяли под контроль южную часть населенного пункта Молодецкое в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в воскресенье, 12 октября.

«Мы фиксируем достаточно горячую обстановку в Молодецком. Поступают сообщения, что российские подразделения контролируют южную часть села», — заявил политик в видеообращении, опубликованном в личном Telegram-канале.

Пушилин сообщил, что также поступает информация о положительных изменениях в районе населенного пункта Удачное, практически окружен населенный пункт Родинское.

Ранее KP.RU сообщал, что за прошедшую неделю ВС России освободили населенные пункты Кузьминовка и Федоровка в ДНР. Российские военнослужащие также продолжают активно продвигаться и на других направлениях в зоне конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше