Нетаньяху: Израиль добился колоссальных побед повсюду, где сражался

«Объединив усилия, мы [Израиль] добились колоссальных побед. Побед, которые потрясли весь мир. Где бы мы ни сражались, мы победили», — заявил Нетаньяху в ходе видеообращения к гражданам страны, которое транслировали основные каналы израильского телевидения.
Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.Читать дальше