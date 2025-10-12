Ричмонд
Нетаньяху: Израиль добился колоссальных побед повсюду, где сражался

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 октября. /ТАСС/. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль добился колоссальных побед, которые потрясли весь мир, повсюду, где сражался.

Источник: Reuters

«Объединив усилия, мы [Израиль] добились колоссальных побед. Побед, которые потрясли весь мир. Где бы мы ни сражались, мы победили», — заявил Нетаньяху в ходе видеообращения к гражданам страны, которое транслировали основные каналы израильского телевидения.

Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
