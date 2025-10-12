Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп выразил уверенность в «хорошем» завершении торгового конфликта с Китаем

Президент Дональд Трамп заявил, что США намерены помочь Китаю, а не навредить ему. По словам американского президента, новый торговый конфликт двух стран завершится хорошо, но пока Си Цзиньпин «переживает не лучший момент».

Источник: Reuters

«Не беспокойтесь о Китае, все будет хорошо! Высокоуважаемый председатель Си (Цзиньпин.— “Ъ”) просто переживает не лучший момент. Он не хочет (экономической.— “Ъ”) депрессии для своей страны, и я тоже. США хотят помочь Китаю, а не навредить ему», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

11 октября Дональд Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины на товары из КНР. Постановление начнет действовать с 1 ноября. Американский президент утверждает, что это — ответ на недавнее распоряжение китайских властей о контроле за редкоземельными металлами. Его Дональд Трамп назвал «моральным позором».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше