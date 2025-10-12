В Шебекино в результате удара ВСУ ранены двое детей

Кроме того, губернатор сегодня днем сообщал и о других атаках со стороны ВСУ. В Ракитянском районе в результате ударов дронов пострадали трое мужчин, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Также в течение дня были зафиксированы атаки беспилотников и повреждения автомобилей и зданий в Пролетарском, Введенской Готне, Грайвороне и селе Муром.