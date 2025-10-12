Ричмонд
В Шебекино в результате удара ВСУ ранены двое детей

В городе Шебекино Белгородской области в результате атаки украинского дрона ранены двое десятилетних мальчиков. Об этом вечером 12 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его информации, беспилотник сдетонировал возле многоквартирного дома. Один из мальчиков получил минно-взрывную травму и осколочные ранения бедра и плеча. У второго ребенка предварительно диагностирована баротравма. Оба пострадавших будут доставлены в детскую областную клиническую больницу.

Также в городе Грайворон FPV-дрон ударил рядом с многоквартирным домом, в результате чего мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован.

Кроме того, губернатор сегодня днем сообщал и о других атаках со стороны ВСУ. В Ракитянском районе в результате ударов дронов пострадали трое мужчин, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Также в течение дня были зафиксированы атаки беспилотников и повреждения автомобилей и зданий в Пролетарском, Введенской Готне, Грайвороне и селе Муром.