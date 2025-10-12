Трамп заявил, что «украинский» импичмент против него был фальсификацией

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что попытка импичмента против него во время первого срока пребывания на посту главы государства была фальсификацией.
«Украинский импичмент (в отношении меня!) был гораздо более незаконным обманом, чем Уотергейт. Я искренне надеюсь, что соответствующие органы, в том числе конгресс, начнут расследование по этому делу!» — написал глава США в Truth Social.
Кроме того, президент Соединенных Штатов назвал главу комитета конгресса по разведке Адама Шиффа, который начал процедуру импичмента в 2019 году, крайне нечестным и коррумпированным человеком.
Напомним, ранее сын американского президента Эрик Трамп обвинил демократов в попытке развести его отца Дональда Трампа с первой леди США Меланьей Трамп.