Трамп заявил, что «украинский» импичмент против него был фальсификацией

Как отметил глава США, по своим масштабам эта фальсификация превосходит уотергейтский скандал.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что попытка импичмента против него во время первого срока пребывания на посту главы государства была фальсификацией.

«Украинский импичмент (в отношении меня!) был гораздо более незаконным обманом, чем Уотергейт. Я искренне надеюсь, что соответствующие органы, в том числе конгресс, начнут расследование по этому делу!» — написал глава США в Truth Social.

Кроме того, президент Соединенных Штатов назвал главу комитета конгресса по разведке Адама Шиффа, который начал процедуру импичмента в 2019 году, крайне нечестным и коррумпированным человеком.

Напомним, ранее сын американского президента Эрик Трамп обвинил демократов в попытке развести его отца Дональда Трампа с первой леди США Меланьей Трамп.

