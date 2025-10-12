Ричмонд
Нетаньяху заявил, что Израиль победил на всех фронтах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении к нации заявил о военных успехах страны, но предупредил о возможных новых атаках со стороны противников.

«Совместными усилиями мы добились колоссальных побед — побед, которые поразили весь мир. И я хочу сказать: где бы мы ни сражались — мы победили», — отметил глава правительства.

При этом Нетаньяху подчеркнул, что военная кампания еще не завершена и перед страной стоят серьезные задачи по обеспечению безопасности. По его словам, отдельные противники еврейского государства уже пытаются восстановить силы для новых атак.

В заключение премьер заверил, что Израиль готов к развитию событий по любому сценарию.

10 октября ЦАХАЛ сообщил о начале режима прекращении огня в секторе Газа.

