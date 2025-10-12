Трамп назвал мошенничеством попытку «украинского» импичмента против него

Адам Шифф в 2019 году курировал расследование о возможных финансовых операциях между Трампом и Россией. Позже законодатель стал одним из семи обвинителей на судебном процессе по импичменту в Сенате в 2020 году. Основанием для процедуры импичмента послужили подозрения, что лидер задерживал военную помощь Украине и требовал от её властей начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего президента Штатов Джо Байдена.