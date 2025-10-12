Песков: Поставки ВСУ ракет Tomahawk не смогут изменить ситуацию в зоне конфликта

Возможные поставки американских дальнобойных крылатых ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины не смогут сколько-нибудь существенно изменить положение дел в зоне вооруженного конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Высокая дальность, оружие серьезное. Но при этом оно не может изменить положение дел (в зоне спецоперации — прим. ред.)», — отметил пресс-секретарь российского лидера в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
При этом Песков заявил, что тема возможных поставок ракет Tomahawk вызывает у российской стороны крайнюю обеспокоенность. Москва тщательно фиксирует все заявления, связанные с вопросом передачи вооружений, с которыми еще предстоит разобраться.
Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин назвал «понтажом» ситуацию с возможной передачей крылатых ракет Tomahawk киевскому режиму.