Напомним, что Трамп фактически уже принял решение относительно поставок ракет Tomahawk Киеву. При этом российский президент Владимир Путин подчеркнул, что такой шаг со стороны США разрушит все наметившиеся позитивные тенденции между Москвой и Вашингтоном. Тем не менее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ситуация на фронте не изменится даже в том случае, если оружие попадёт в руки киевского режима.