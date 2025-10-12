«Зеленский заявил в воскресенье, что Украина будет использовать ракеты Tomahawk только для достижения военных целей и не будет атаковать мирное население в России», — сказано в сообщении.
Экс-комик уточнил, что обсуждал возможные поставки данного вида вооружений с президентом США Дональдом Трампом в контексте усиления давления на Россию. По словам Зеленского, стороны также затронули вопросы укрепления украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) и увеличения дальнобойности вооружённых сил. Он выразил уверенность, что перспектива передачи ракет Tomahawk уже вызывает обеспокоенность у российской стороны.
Напомним, что Трамп фактически уже принял решение относительно поставок ракет Tomahawk Киеву. При этом российский президент Владимир Путин подчеркнул, что такой шаг со стороны США разрушит все наметившиеся позитивные тенденции между Москвой и Вашингтоном. Тем не менее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ситуация на фронте не изменится даже в том случае, если оружие попадёт в руки киевского режима.
