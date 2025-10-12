Ричмонд
Израиль отказался участвовать в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе

Ранее ХАМАС заявил, что палестинское движение не будет присутствовать на встрече в Египте.

Источник: Аргументы и факты

Израиль не станет принимать участие в саммите по Газе, который пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября, заявила представитель кабмина страны Шош Бедросиан.

«Израильские чиновники не будут участвовать», — сказала она в интервью агентству Agence France-Presse.

Ранее член политбюро ХАМАС Хусан Бадран заявил, что палестинское движение не будет участвовать в «Саммите мира» в Шарм-эш-Шейхе по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Напомним, 9 октября ХАМАС и Израиль подписали документ о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. 10 октября в полдень режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу. Саммит, касающийся конфликта в секторе Газа, состоится 13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе, в нем примут участие лидеры свыше 20 государств.

