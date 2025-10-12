Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия России освободила южную часть Молодецкого в ДНР

Российские военные установили контроль над южной частью населённого пункта Молодецкое в Донецкой Народной Республике. Соответствующее заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: Life.ru

«Мы фиксируем достаточно горячую обстановку в Молодецком. Поступают сообщения, что российские подразделения контролируют южную часть села», — сказал Пушилин в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Накануне стало известно, что подразделения ВС РФ начали зачистку территории вокруг Кузьминовки в Донецкой области. Сам населённый пункт был освобождён ещё 5 октября.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше