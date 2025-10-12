Армия России освободила южную часть Молодецкого в ДНР

«Мы фиксируем достаточно горячую обстановку в Молодецком. Поступают сообщения, что российские подразделения контролируют южную часть села», — сказал Пушилин в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Накануне стало известно, что подразделения ВС РФ начали зачистку территории вокруг Кузьминовки в Донецкой области. Сам населённый пункт был освобождён ещё 5 октября.
