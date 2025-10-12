Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Guardian: Борис Джонсон ради денег выступал за затягивание конфликта в Украине

Реакция Джонсона на расследование была крайне резкой, он охарактеризовал материал как «жалкие небылицы» и выразил недовольство по поводу публикации, упрекая издание в недостоверности.

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ноябре 2022 года, после своей отставки с поста премьер-министра Великобритании, Борис Джонсон получил пожертвование в размере 1 млн фунтов стерлингов от Кристофера Харборна. Об этом сообщает The Guardian.

Этот взнос стал самым крупным единовременным переводом средств для депутата Палаты общин, в которой экс-премьер оставался до июня 2023 года. Издание также отметило, что бизнесмен владеет 13% акций компании QinetiQ, занимающейся поставками БПЛА в Украину, что может свидетельствовать о его заинтересованности в продолжении конфликта.

Реакция Джонсона на расследование была крайне резкой, он охарактеризовал материал как «жалкие небылицы» и выразил недовольство по поводу публикации, упрекая издание в недостоверности.

В ноябре 2023 года Давид Арахамия, руководитель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде, в интервью украинскому телеканалу «1+1» объяснил, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году. Он сообщил, что после возвращения из Стамбула Джонсон посетил Киев и настоял на том, чтобы Украина не подписывала никаких соглашений с Россией и продолжала военные действия. Позже Джонсон неоднократно выступал против мирного урегулирования, призывая Киев продолжать борьбу с Россией. -0-

Узнать больше по теме
Биография Бориса Джонсона: личная жизнь, карьера, образование
Борис Джонсон — один из самых одиозных политиков современности. Скандалы, интриги, расследования — все это относится к бывшему премьер-министру Великобритании. Вспоминаем основные моменты биографии англичанина с именем славянского происхождения.
Читать дальше