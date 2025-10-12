В ноябре 2023 года Давид Арахамия, руководитель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде, в интервью украинскому телеканалу «1+1» объяснил, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году. Он сообщил, что после возвращения из Стамбула Джонсон посетил Киев и настоял на том, чтобы Украина не подписывала никаких соглашений с Россией и продолжала военные действия. Позже Джонсон неоднократно выступал против мирного урегулирования, призывая Киев продолжать борьбу с Россией. -0-