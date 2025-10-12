12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ноябре 2022 года, после своей отставки с поста премьер-министра Великобритании, Борис Джонсон получил пожертвование в размере 1 млн фунтов стерлингов от Кристофера Харборна. Об этом сообщает The Guardian.
Этот взнос стал самым крупным единовременным переводом средств для депутата Палаты общин, в которой экс-премьер оставался до июня 2023 года. Издание также отметило, что бизнесмен владеет 13% акций компании QinetiQ, занимающейся поставками БПЛА в Украину, что может свидетельствовать о его заинтересованности в продолжении конфликта.
Реакция Джонсона на расследование была крайне резкой, он охарактеризовал материал как «жалкие небылицы» и выразил недовольство по поводу публикации, упрекая издание в недостоверности.
В ноябре 2023 года Давид Арахамия, руководитель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде, в интервью украинскому телеканалу «1+1» объяснил, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году. Он сообщил, что после возвращения из Стамбула Джонсон посетил Киев и настоял на том, чтобы Украина не подписывала никаких соглашений с Россией и продолжала военные действия. Позже Джонсон неоднократно выступал против мирного урегулирования, призывая Киев продолжать борьбу с Россией.