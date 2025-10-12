Ричмонд
Лукашенко планирует лично передать Путину подарок на день рождения

ВМИНСК, 12 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует лично передать российскому президенту Владимиру Путину подарок на его день рождения — масштабную картину с пейзажами Валаама, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

Источник: © РИА Новости

«Президенту России наш президент, — они об этом договорились, — свой подарок обязательно передаст лично. Я могу рассказать, это такая достаточно масштабная и очень красивая картина, написанная по специальному заказу нашим известным белорусским художником Маслениковым. На этой картине изображены просто чудесные пейзажи Валаама», — сказала Эйсмонт телеканалу «Беларусь 1».

В эфире телеканала отметили, что Лукашенко подготовил для своего российского коллеги подарок на день рождения, который президент РФ отмечал 7 октября, но не передал его во время недавнего саммита СНГ в Душанбе.

«Факты указывают на то, что политики планируют увидеться лично», — делает вывод телеканал.

