Российские войска наступают в Ямполе, несмотря на контратаки ВСУ

«Продолжается продвижение в черте самого населённого пункта Ямполь. Несмотря, конечно, на то, что постоянно поступают сообщения, что противник перебрасывает резервы и старается удержать данный населённый пункт», — сказал Пушилин в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска, расположенного в ДНР. В настоящее время в окрестностях населенного пункта Родинское проводятся активные действия по выявлению и нейтрализации боевиков.
