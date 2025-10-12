Митингующие в Тбилиси дошли до парламента

В Тбилиси участники протестной акции прошли маршем к зданию парламента Грузии. Как передает РИА Новости, основная часть демонстрантов осталась у законодательного органа, тогда как некоторые начали расходиться.
Шествие началось вечером в воскресенье у парка Вере, после чего колонна с национальными флагами Грузии, ЕС и США переместилась по проспекту Руставели. К девяти часам вечера по местному времени у парламента сохранялось скопление в несколько сотен человек.
Полиция не вмешивалась в ход акции, ограничившись перекрытием автомобильного движения на части проспекта Руставели. Акция прошла без инцидентов, что контрастирует с событиями 4 октября, когда протестующие прорвались на территорию резиденции президента.
В ходе тех событий спецподразделения применяли перцовый спрей и водометы, а суд позже арестовал пятерых организаторов штурма.
