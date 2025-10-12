Нетаньяху заявил о колоссальной победе Израиля на всех фронтах

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в видеообращении к нации заявил о победе своей страны на всех фронтах.
«Совместными усилиями мы добились колоссальных побед — побед, которые поразили весь мир. И я хочу сказать: где бы мы ни сражались — мы победили», — сказал Нетаньяху.
Кроме того, премьер Израиля указал, что «некоторые из врагов пытаются восстановиться», чтобы снова нанести удар по еврейскому государству.
Напомним, 9 октября ХАМАС и Израиль подписали документ о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в полдень режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу.