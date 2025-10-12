Дмитриев: Зеленский звонит Трампу так же активно, как поддерживал Харрис

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Владимир Зеленский звонит американскому президенту Дональду Трампу с той же энергией, с какой агитировал голосовать за соперницу нынешнего главы Белого дома Камалу Харрис.
«Зеленский звонил Трампу дважды за два дня — затратив почти столько же энергии, сколько когда-то затратил, агитируя в пользу красноречивой Камалы Харрис и называя вице-президента США Джей Ди Вэнса “слишком радикальным” перед выборами», — написал Дмитриев в социальной сети X*.
К своему посту он прикрепил пост другого пользователя от сентября прошлого года, в котором упоминался визит Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании и его заявление о том, что Вэнс через чур радикален.
Ранее стало известно, что глава киевского режима и президент США поговорили по телефону второй раз за 2 дня.