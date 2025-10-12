Стало известно, какой подарок Лукашенко подготовил Путину на день рождения

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подготовил своему российскому коллеге Владимиру Путину в качестве подарка на день рождения картину с пейзажами Валаама. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, сообщает БЕЛТА.
Как стало известно журналистам, Александр Лукашенко не передавал свой подарок Владимиру Путину во время недавнего саммита СНГ в Душанбе. По информации авторов сюжета, это может свидетельствовать о скорой встрече двух лидеров.
«Президенту России наш Президент (они об этом договорились) свой подарок обязательно передаст лично. Это достаточно масштабная и очень красивая картина. Написана по специальному заказу нашим известным белорусским художником Маслениковым. На этой картине изображены просто чудесные пейзажи Валаама», — рассказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.
Подарок Александр Лукашенко подготовил и Президенту Таджикистана. Однако подробностей не сообщалось.
Эмомали Рахмон и Владимир Путин отметили свои дни рождения 5 и 7 октября соответственно. Александр Лукашенко направил коллегам поздравительные послания, а также поздравил их лично во время телефонных разговоров. -0-