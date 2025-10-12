Стало известно, какой подарок Лукашенко подготовил Путину на день рождения

«Президенту России наш Президент (они об этом договорились) свой подарок обязательно передаст лично. Это достаточно масштабная и очень красивая картина. Написана по специальному заказу нашим известным белорусским художником Маслениковым. На этой картине изображены просто чудесные пейзажи Валаама», — рассказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.