Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, какой подарок Лукашенко подготовил Путину на день рождения

«Это достаточно масштабная и очень красивая картина. Написана по специальному заказу нашим известным белорусским художником Маслениковым. На этой картине изображены просто чудесные пейзажи Валаама», — рассказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подготовил своему российскому коллеге Владимиру Путину в качестве подарка на день рождения картину с пейзажами Валаама. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, сообщает БЕЛТА.

Как стало известно журналистам, Александр Лукашенко не передавал свой подарок Владимиру Путину во время недавнего саммита СНГ в Душанбе. По информации авторов сюжета, это может свидетельствовать о скорой встрече двух лидеров.

«Президенту России наш Президент (они об этом договорились) свой подарок обязательно передаст лично. Это достаточно масштабная и очень красивая картина. Написана по специальному заказу нашим известным белорусским художником Маслениковым. На этой картине изображены просто чудесные пейзажи Валаама», — рассказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Подарок Александр Лукашенко подготовил и Президенту Таджикистана. Однако подробностей не сообщалось.

Эмомали Рахмон и Владимир Путин отметили свои дни рождения 5 и 7 октября соответственно. Александр Лукашенко направил коллегам поздравительные послания, а также поздравил их лично во время телефонных разговоров. -0-

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше