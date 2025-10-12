«Не беспокойтесь»: Трамп призвал не паниковать из-за обострения отношений Китая и США

Напомним, в ответ на китайские ограничения на экспорт редкоземельных элементов Минобороны США планирует инвестировать $1 млрд в свои стратегические запасы. Основная часть средств предназначена для закупки кобальта ($500 млн) и сурьмы ($245 млн), а также тантала ($100 млн) и скандия ($45 млн). Эти материалы незаменимы для производства вооружений и высокотехнологичной продукции. Решение уже привело к скачку цен на рынке и панике среди западных трейдеров.