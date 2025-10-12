В Тбилиси прошла массовая антиправительственная акция

Как ранее сообщал Life.ru, 4 октября в Тбилиси начались протесты на фоне выборов в органы местного самоуправления. Участники протестов обвиняли власти в связях с Москвой. Вскоре начались столкновения с полицией — пострадал минимум 21 силовик и шесть участников демонстраций. После этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил посла Евросоюза в подстрекательстве и поддержке беспорядков.