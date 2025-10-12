Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тбилиси прошла массовая антиправительственная акция

В Тбилиси состоялось массовое антиправительственное шествие, в котором приняли участие несколько сотен человек. Об этом c места событий сообщают российские корреспонденты.

Источник: Life.ru

Участники акции собрались в центре города у парка Вера и организованно двинулись к зданию парламента, расположенному в полутора километрах. Полицейские не препятствовали перемещению демонстрантов по проезжей части. Среди основных требований протестующих — освобождение лиц, задержанных во время предыдущих акций протеста в 2024 и 2025 годах.

Достигнув парламентского комплекса, часть участников осталась на проспекте Руставели, где продолжается акция. Движение транспорта на этом участке полностью перекрыто, уточнил корреспондент ТАСС.

Как ранее сообщал Life.ru, 4 октября в Тбилиси начались протесты на фоне выборов в органы местного самоуправления. Участники протестов обвиняли власти в связях с Москвой. Вскоре начались столкновения с полицией — пострадал минимум 21 силовик и шесть участников демонстраций. После этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил посла Евросоюза в подстрекательстве и поддержке беспорядков.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Ираклий Кобахидзе: биография, личная жизнь, как относится к России премьер-министр Грузии
Внешнеполитический курс Тбилиси в последний год претерпел значительные изменения. Рассказываем, чем известен премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, как он возглавил правительство страны и почему его считают потенциально пророссийским.
Читать дальше