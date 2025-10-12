Что Лукашенко подарит Путину на день рождения? Эйсмонт рассказала подробности

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какой подарок Президент Беларуси Александр Лукашенко подготовил ко дню рождения своего российского коллеги Владимира Путина, в эфире телеканала «Первый информационный» рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, сообщает БЕЛТА.
На прошедшем в Душанбе саммите СНГ были сразу два именинника. С разницей в несколько дней были дни рождения у президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона.
Александр Лукашенко, конечно, подготовил подарки. Но Владимиру Путину в Душанбе не передал. Есть вероятность того, что политики вскоре увидятся. «Президенту России наш Президент (они об этом договорились) свой подарок обязательно передаст лично. Я могу рассказать. Это достаточно масштабная и очень красивая картина. Написана по специальному заказу нашим известным белорусским художником Маслениковым», — рассказала Наталья Эйсмонт.
По ее словам, на картине изображены чудесные пейзажи Валаама. -0-