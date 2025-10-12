Действующий президент Камеруна выдвинул свою кандидатуру на выборах

Среди тех, кто не был допущен, оказался главный оппонент Бийя — 71-летний ученый и юрист Морис Камто. В 2018 году он занял второе место и оспаривал результаты выборов в Верховном суде, обвиняя соперников в манипуляциях с подсчетом голосов. Его отстранение вызвало протесты в столице Камеруна Яунде, где правоохранительные органы применили слезоточивый газ против сторонников снятого кандидата. Даже дочь Бийя, Бренда, выражала протест против его переизбрания, однако позже удалила видео из социальных сетей и принесла извинения.