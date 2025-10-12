Действующий президент Камеруна выдвинул свою кандидатуру на выборах

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одним из кандидатов на выборах в Камеруне стал действующий президент страны Поль Бийя, и в случае победы на выборах, которые состоятся в воскресенье, он сможет оставаться у власти до 99 лет. Об этом сообщает ТАСС.
В свои 92 года Бийя является старейшим действующим главой государства в мире и занимает второе место по продолжительности правления среди ненаследственных лидеров, уступая только президенту Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангу Нгуема Мбасого.
На голосование зарегистрировались 7 млн из 29 млн камерунцев. Президентская должность в Камеруне занимает семь лет, выборы проводятся в один тур по системе относительного большинства, что означает, что для победы кандидату достаточно получить больше голосов, чем его соперники. Из более чем 80 претендентов Центральная избирательная комиссия допустила к выборам 13 человек.
Среди тех, кто не был допущен, оказался главный оппонент Бийя — 71-летний ученый и юрист Морис Камто. В 2018 году он занял второе место и оспаривал результаты выборов в Верховном суде, обвиняя соперников в манипуляциях с подсчетом голосов. Его отстранение вызвало протесты в столице Камеруна Яунде, где правоохранительные органы применили слезоточивый газ против сторонников снятого кандидата. Даже дочь Бийя, Бренда, выражала протест против его переизбрания, однако позже удалила видео из социальных сетей и принесла извинения.
Аналитики отмечают, что будущего президента ожидает множество вызовов, среди которых коррупция, экономические диспропорции между регионами и угроза терроризма.