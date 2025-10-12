Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Палестины и эмир Катара приедут в Египет на саммит по Газе

Президент Палестины Махмуд Аббас и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани приедут на саммит по мирному урегулированию в секторе Газа, сообщил журналист Axios Барак Равид. Саммит пройдет в Египте, в Шарм-эш-Шейхе.

Источник: Reuters

«Высокопоставленный палестинский чиновник сообщил мне, что президент Палестины Махмуд Аббас, как ожидается, посетит мирную конференцию Трампа в Шарм-эль-Шейхе», — написал Равид в соцсети Х.

По данным AFP, на саммит были также приглашены представители Ирана. Тегеран подтвердил, что получил официальное приглашение от Каира, не уточнив при этом, будут ли официальные лица страны там присутствовать.

10 октября вступил в силу режим прекращения огня в секторе Газа. Согласно договоренностям сторон, к утру 13 октября палестинское движение «Хамас» должно вернуть израильской стороне 48 живых или погибших заложников. В этот же день в Египте состоится саммит по прекращению войны в Газе. В нем примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент США Дональд Трамп. Израиль и «Хамас» заявляли, что на саммите присутствовать не будут.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше