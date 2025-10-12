Лукашенко лично передаст Путину картину Валаама в подарок на день рождения

«Президенту России наш президент, — они об этом договорились, — свой подарок обязательно передаст лично», — подробнее объяснила Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1».
Согласно информации пресс-службы, картина представляет собой масштабное произведение. Она создана по специальному заказу известного белорусского художника Масленикова. На картине изображены пейзажи Валаама.
Лукашенко подготовил этот подарок на день рождения Путина, который прошёл 7 октября. Однако он не смог передать его во время недавнего саммита СНГ в Душанбе.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин и Лукашенко посещали Валаам летом. Политики провели неформальную встречу на острове. Перед беседой они обнялись.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.