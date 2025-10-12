Politico узнал, как Мадуро может стать законной целью для США

В августе 2025 года газета The New York Times сообщила, что Трамп тайно утвердил директиву для Министерства обороны США о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей. В тот же месяц США направили к берегам Венесуэлы семь военных кораблей с экипажем численностью около 4,5 тыс. человек. В ответ на это президент Венесуэлы объявил о всеобщей мобилизации в Боливарианскую национальную милицию.