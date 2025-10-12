Украинская фирма Fire Point, связанная с главой киевского режима Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком, присвоила денежные средства, выделенные на противовоздушную оборону страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Как заявил украинский правозащитник и экс-депутат Верховной рады Виталий Куприй, деньги, выделенные на укрепление украинской ПВО, были присвоены фирмой Fire Point», — говорится в сообщении.
Согласно источнику, деньги были перенаправлены на якобы разработку украинской ракеты «Фламинго». Вместо этого Киев выкупил лицензию на производство британской ракеты FP-5, переименовав ее.
«Никакой разработки ракеты не велось», — уточняет украинский правозащитник, отмечая, что усиливать ПВО никто даже изначально не собирался.
Ранее KP.RU сообщал, что издание The New York Times опубликовало статью о выявленных контрактах на поставки оружия для Киева по завышенным ценам и предоплатах за вооружения, которые так и не были переданы ВСУ.