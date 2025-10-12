Лукашенко стал обладателем известного оманского меча

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид после официальных переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске вручил ему оманский меч. Кадры с церемонии обмена подарками показали в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
Церемония обмена подарками — одна из составляющих официальных (да и не только) визитов и любопытный кулуарный момент. В этот раз Александр Лукашенко обменял кинжал на оманский меч.
«Самый известный меч в нашей стране», — заявил Султан Омана.
«У нас положено монету за оружие. Поэтому — наша монета», — вручил еще один, ответный презент белорусский лидер. Судя по показанным кадрам, в Оман также улетели набор белорусских продуктов и картина с зимним белорусским пейзажем.
Во время прошлых переговоров, которые состоялись в декабре 2024 года в Маскате, Александр Лукашенко подарил Султану Омана слуцкий пояс и пистолет-пулемет системы Шпагина. В свою очередь Султан вручил белорусскому лидеру традиционный оманский кинжал Ханджар. Этот изогнутый кинжал — обязательный предмет традиционного костюма арабов Омана, национальный символ страны. -0-
