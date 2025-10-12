Лукашенко подарит Путину к прошедшему дню рождения картину с видами Валаама

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарит своему российскому коллеге Владимиру Путину к его прошедшему 7 октября 73-му дню рождения картину с видами Валаама. Об этом рассказала в эфире телеканала «Беларусь 1» пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт.
Она отметила, что Путин и Лукашенко договорились, что подарок будет вручен из рук в руки. Так что на «Беларусь 1» заметили: имеется информация о планах, «свидетельствующих о намерении политиков встретиться лично».
«Я могу рассказать. Это такая достаточно масштабная и очень красивая картина, написанная по специальному заказу нашим известным белорусским художником Маслениковым. На этой картине изображены просто чудесные пейзажи Валаама», — отметила Эйсмонт.
Ранее в Кремле отмечали, что Путин регулярно посещает Валаам. Он добавил, что указанное место является важным для российской веры, культуры, истории и прошлого.
Напомним, именно на Валааме Лукашенко и Путин не раз встречались, обсуждая вопросы двухсторонней и мировой повестки. Так, в августе 2025-го Лукашенко и Путин провели закрытые переговоры на Валааме. Также глава Беларуси предложил построить белорусский скит на Валааме, и президент России его поддержал. Кроме того, Лукашенко дал совет ЕС во время встречи с Путиным на Валааме.
