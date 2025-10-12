Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко подарит Путину к прошедшему дню рождения картину с видами Валаама

Лукашенко подготовил Путину к прошедшему дню рождения картину с видами Валаама.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарит своему российскому коллеге Владимиру Путину к его прошедшему 7 октября 73-му дню рождения картину с видами Валаама. Об этом рассказала в эфире телеканала «Беларусь 1» пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт.

Она отметила, что Путин и Лукашенко договорились, что подарок будет вручен из рук в руки. Так что на «Беларусь 1» заметили: имеется информация о планах, «свидетельствующих о намерении политиков встретиться лично».

«Я могу рассказать. Это такая достаточно масштабная и очень красивая картина, написанная по специальному заказу нашим известным белорусским художником Маслениковым. На этой картине изображены просто чудесные пейзажи Валаама», — отметила Эйсмонт.

Ранее в Кремле отмечали, что Путин регулярно посещает Валаам. Он добавил, что указанное место является важным для российской веры, культуры, истории и прошлого.

Напомним, именно на Валааме Лукашенко и Путин не раз встречались, обсуждая вопросы двухсторонней и мировой повестки. Так, в августе 2025-го Лукашенко и Путин провели закрытые переговоры на Валааме. Также глава Беларуси предложил построить белорусский скит на Валааме, и президент России его поддержал. Кроме того, Лукашенко дал совет ЕС во время встречи с Путиным на Валааме.

Тем временем Минтруда сказало работающим за рубежом белорусам самим заботиться о своей пенсии.

Также Александр Лукашенко раскрыл истинную тактику ведения дел президентом США Дональдом Трампом и заметил, что проблема на пути Украины к миру заключается во Владимире Зеленском.

Тем временем в Беларуси у нотариусов изменились нормы времени на оказание услуг: час на договор суррогатного материнства, 20 минут на удостоверение сделки, 10 минут на каждое условие брачного договора.

А синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси на неделе с 13 по 19 октября: начнутся дожди и заморозки.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше