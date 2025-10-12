Лукашенко планирует передать Путину особый подарок: вот что подготовил белорусский лидер

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко планирует передать президенту России Владимиру Путину особый подарок на день рождения российского лидера — масштабную картину. Об этом сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.
«Я могу рассказать, это такая достаточно масштабная и очень красивая картина, написанная по специальному заказу нашим известным белорусским художником Маслениковым», — рассказала она телеканалу «Беларусь 1».
По словам Эйсмонт, на предназначенной для Путина картине изображены пейзажи Валаама. Также она уточнила, что главы России и Белоруссии планируют провести личную встречу, не сообщив других деталей.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин рассказал о подарках, которые ему вручили военные в честь дня рождения. Напомним, что 7 октября глава государства отметил свой 73-й день рождения.