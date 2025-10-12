СМИ сообщили точное время начала освобождения израильских заложников

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Освобождение израильских заложников из сектора Газа ожидается в понедельник в два этапа начиная с 8.00 (по минскому времени). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию «Галей ЦАХАЛ».
«Семьям похищенных сообщили, что в 8 утра ожидается первый этап освобождения похищенных из двух разных точек в секторе. Вскоре после этого ожидается еще один этап из третьей локации», — сообщила радиостанция. -0-
