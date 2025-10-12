Лукашенко лично подарит Путину на день рождения картину с пейзажами Валаама

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарит главе РФ Владимиру Путину в честь его дня рождения картину с видами Валаама, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
«Президенту России наш президент — они об этом договорились — свой подарок обязательно передаст лично», — сказала она в интервью телеканалу «Первый информационный».
По словам Эйсмонт, картину, на который изображены пейзажи Валаама, по спецзаказу изготовил известный белорусский художник Владимир Масленников.
Ранее сообщалось, что Путина с его 73-летием поздравили по телефону лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ).