Лукашенко лично подарит Путину на день рождения картину с пейзажами Валаама

Глава РФ отметил 73-летие 7 октября.

Источник: Аргументы и факты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарит главе РФ Владимиру Путину в честь его дня рождения картину с видами Валаама, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Президенту России наш президент — они об этом договорились — свой подарок обязательно передаст лично», — сказала она в интервью телеканалу «Первый информационный».

По словам Эйсмонт, картину, на который изображены пейзажи Валаама, по спецзаказу изготовил известный белорусский художник Владимир Масленников.

Ранее сообщалось, что Путина с его 73-летием поздравили по телефону лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше