США, Египет и Катар подпишут гарантии соглашения по Газе

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Египет, Катар и, возможно, Турция планируют подписать документ с гарантиями соглашения по прекращению конфликта в секторе Газа на саммите в Шарм-эль-Шейхе в понедельник. Об этом сообщает РИА Новости.

Саммит, который пройдет 13 октября, соберет лидеров более 20 стран, его председателями станут президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Дональд Трамп.

Страны, выступившие медиаторами в переговорах о прекращении огня в Газе, подпишут соответствующий документ на саммите. Гарантами достигнутого соглашения станут США, Египет, Катар и, вероятно, Турция.

Ранее Трамп сообщил о достижении договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС о реализации первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта. В рамках первого этапа ХАМАС обязуется освободить израильских заложников, в то время как Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и освободит сотни палестинцев, включая тех, кто был осужден за терроризм.

План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предполагает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. В документе также указано, что ХАМАС и другие палестинские группировки не смогут участвовать в управлении сектором Газа. Контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором с участием Трампа. -0-

