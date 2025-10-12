США, Египет и Катар подпишут гарантии соглашения по Газе

Ранее Трамп сообщил о достижении договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС о реализации первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта. В рамках первого этапа ХАМАС обязуется освободить израильских заложников, в то время как Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и освободит сотни палестинцев, включая тех, кто был осужден за терроризм.