Раскрыто, какой неожиданный подарок Лукашенко передаст Путину

Белорусский президент Александр Лукашенко подготовил персональный подарок российскому коллеге Владимиру Путину на день рождения. Как сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, речь идет о масштабном полотне с видами Валаама.