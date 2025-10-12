Раскрыто, какой неожиданный подарок Лукашенко передаст Путину

Белорусский президент Александр Лукашенко подготовил персональный подарок российскому коллеге Владимиру Путину на день рождения. Как сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, речь идет о масштабном полотне с видами Валаама.
По ее словам, Лукашенко сам передаст презент.
«Это очень красивая картина, написанная по специальному заказу нашим известным белорусским художником Маслениковым» — пояснила Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1».
День рождения Путина — 7 октября. Журналисты отмечают, что в скором времени Путин и Лукашенко планируют увидеться лично.
