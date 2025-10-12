Ричмонд
Раскрыто, какой неожиданный подарок Лукашенко передаст Путину

Белорусский президент Александр Лукашенко подготовил персональный подарок российскому коллеге Владимиру Путину на день рождения.

Белорусский президент Александр Лукашенко подготовил персональный подарок российскому коллеге Владимиру Путину на день рождения. Как сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, речь идет о масштабном полотне с видами Валаама.

По ее словам, Лукашенко сам передаст презент.

«Это очень красивая картина, написанная по специальному заказу нашим известным белорусским художником Маслениковым» — пояснила Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1».

День рождения Путина — 7 октября. Журналисты отмечают, что в скором времени Путин и Лукашенко планируют увидеться лично.

